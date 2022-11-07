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ТЭК 07.11.2022 17:20

Ахалкалаки ГЭС мощностью 9,1 МВт введена в Грузии

"Ахалкалаки ГЭС" каскадного типа мощностью 9,1 МВТ запущена в Грузии, сообщает пресс-служба министерства экономики и устойчивого развития.

Каскады ГЭС расположены на реке Паравани и ее правом притоке Корхи в регионе Джавахети (юг Грузии). Стоимость проекта составила $26 млн.

Строительство осуществлено грузинской компанией ООО "Аиси".

На прошлой неделе премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили сообщил, что что в стране разработана новая программа развития гидроэнергетики, инвестиции в строительство ГЭС в ближайшие три года оцениваются в $2,2 млрд. По его словам, новая программа согласована с экспертами Международного валютного фонда (МВФ). В качестве максимальной задачи Гарибашвили назвал инвестиции в размере $3 млрд.

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Тэги: ГРУЗИЯ, ГЭС, ВВОД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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