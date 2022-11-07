Ахалкалаки ГЭС мощностью 9,1 МВт введена в Грузии

"Ахалкалаки ГЭС" каскадного типа мощностью 9,1 МВТ запущена в Грузии, сообщает пресс-служба министерства экономики и устойчивого развития.
Каскады ГЭС расположены на реке Паравани и ее правом притоке Корхи в регионе Джавахети (юг Грузии). Стоимость проекта составила $26 млн.
Строительство осуществлено грузинской компанией ООО "Аиси".
На прошлой неделе премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили сообщил, что что в стране разработана новая программа развития гидроэнергетики, инвестиции в строительство ГЭС в ближайшие три года оцениваются в $2,2 млрд. По его словам, новая программа согласована с экспертами Международного валютного фонда (МВФ). В качестве максимальной задачи Гарибашвили назвал инвестиции в размере $3 млрд.
В Баку считают провокацией информацию в соцсетях со стороны иранских прокси о кризисе в Нахчыване
Кремль призывает Ереван и Баку воздерживаться от эскалации напряженности на границе
Джефф Безос может купить футбольную команду "Вашингтон Коммандерс"
В Азербайджане суточный спад числа заражений COVID-19
Нокаутированный казахстанский боксер введен в искусственную кому
Азеришыг направит почти 3,5 млн манатов на работы в Агджабединском районе
Азеришыг направит свыше 6 млн манатов на работы в Сальянском районе
ИВ Губинского района направит около 2,5 млн манатов на благоустройство и капремонт дорог
Макрон призывает богатые страны помогать бедным государствам в борьбе с изменением климата
Украина с начала сельхозгода экспортировала 14,3 млн т зерна
За $1 млн в Москве можно купить 38 кв. м элитной недвижимости против 60 кв. м годом ранее
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Glensol становится местным поставщиком критически важных услуг bp
Продолжается прием в Школу Розничных банкиров AccessBank
ВТБ (Азербайджан) стал официальным спонсором национальной баскетбольной лиги
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают