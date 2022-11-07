Ахалкалаки ГЭС мощностью 9,1 МВт введена в Грузии

"Ахалкалаки ГЭС" каскадного типа мощностью 9,1 МВТ запущена в Грузии, сообщает пресс-служба министерства экономики и устойчивого развития.

Каскады ГЭС расположены на реке Паравани и ее правом притоке Корхи в регионе Джавахети (юг Грузии). Стоимость проекта составила $26 млн.

Строительство осуществлено грузинской компанией ООО "Аиси".

На прошлой неделе премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили сообщил, что что в стране разработана новая программа развития гидроэнергетики, инвестиции в строительство ГЭС в ближайшие три года оцениваются в $2,2 млрд. По его словам, новая программа согласована с экспертами Международного валютного фонда (МВФ). В качестве максимальной задачи Гарибашвили назвал инвестиции в размере $3 млрд.