Японский премьер в ходе азиатского турне рассчитывает встретиться с председателем КНР

Премьер-министр Японии Фумио Кисида планирует встретиться с председателем КНР Си Цзиньпинем на полях одного из международных форумов, которые пройдут в середине и второй половине ноября в Юго-Восточной Азии, сообщило в понедельник "Киодо" со ссылкой на дипломатические источники в Токио.

Японское информационное агентство отмечает, что, в случае реализации, это будет первая встреча лидеров Японии и Китая за последние три года.

По данным японских СМИ, Кисида позже на этой неделе отправится в турне, в ходе которого посетит Камбоджу, Индонезию и Таиланд.

В Камбодже японский премьер примет участие во встречах в верхах по линии АСЕАН, а также в Восточноазиатском саммите, который пройдет 12-13 ноября.

В Индонезии 15-16 ноября состоится саммит G20, а 18-19 ноября в Таиланде пройдет встреча в верхах Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).

"Киодо" отмечает, что Кисида на встрече с председателем КНР собирается призвать Пекин к дипломатическому решению ситуации вокруг Тайваня путем диалога.

В свете исполняющегося в этом году 50-летия нормализации отношений между Японией и КНР Токио также выразил готовность предпринять усилия для построения конструктивных и стабильных отношений с Пекином, сообщает агентство.