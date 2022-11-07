Японский премьер в ходе азиатского турне рассчитывает встретиться с председателем КНР

Премьер-министр Японии Фумио Кисида планирует встретиться с председателем КНР Си Цзиньпинем на полях одного из международных форумов, которые пройдут в середине и второй половине ноября в Юго-Восточной Азии, сообщило в понедельник "Киодо" со ссылкой на дипломатические источники в Токио.
Японское информационное агентство отмечает, что, в случае реализации, это будет первая встреча лидеров Японии и Китая за последние три года.
По данным японских СМИ, Кисида позже на этой неделе отправится в турне, в ходе которого посетит Камбоджу, Индонезию и Таиланд.
В Камбодже японский премьер примет участие во встречах в верхах по линии АСЕАН, а также в Восточноазиатском саммите, который пройдет 12-13 ноября.
В Индонезии 15-16 ноября состоится саммит G20, а 18-19 ноября в Таиланде пройдет встреча в верхах Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).
"Киодо" отмечает, что Кисида на встрече с председателем КНР собирается призвать Пекин к дипломатическому решению ситуации вокруг Тайваня путем диалога.
В свете исполняющегося в этом году 50-летия нормализации отношений между Японией и КНР Токио также выразил готовность предпринять усилия для построения конструктивных и стабильных отношений с Пекином, сообщает агентство.
ООН намерена развернуть по всему миру к 2027 году системы раннего предупреждения о стихийных бедствиях
В Баку считают провокацией информацию в соцсетях со стороны иранских прокси о кризисе в Нахчыване
«Антонов» строит вторую «Мрию»
Грузия удовлетворяет условиям программы МВФ, получит от него $38 млн
Перевалка зерна через Махачкалинский порт в Иран за 10 месяцев выросла на 25%, до 170 тыс. т
В Европе в этом году из-за жары скончались не менее 15 тыс. человек - ВОЗ
Генсек ООН призвал заключить пакт солидарности, чтобы предотвратить "климатический ад"
Владелец английского футбольного клуба "Ливерпуль" рассматривает возможность его продажи
Азеришыг направит почти 3,5 млн манатов на работы в Агджабединском районе
Азеришыг направит свыше 6 млн манатов на работы в Сальянском районе
ИВ Губинского района направит около 2,5 млн манатов на благоустройство и капремонт дорог
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Glensol становится местным поставщиком критически важных услуг bp
Продолжается прием в Школу Розничных банкиров AccessBank
ВТБ (Азербайджан) стал официальным спонсором национальной баскетбольной лиги
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают