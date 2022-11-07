В Баку считают провокацией информацию в соцсетях со стороны иранских прокси о кризисе в Нахчыване

Служба государственной безопасности (СГБ) Азербайджана считает провокацией распространенное в азербайджанском сегменте соцсетей от имени жителей Нахчыванской Автономной Республики обращение к Ирану с просьбой разместить иранских военных на территории НАР якобы из-за их желания присоединится к Исламской Республике.

«В последнее время от имени выдуманного Нахчыванского народного движения Ирана, в ряде социальных сетей было опубликовано фальшивое обращение в адрес иранского правительства с просьбой разместить иранские вооруженные силы на территории Нахчывана по причине якобы желания населения НАР добровольно присоединиться к Ирану из-за серьезных трудностей в вопросах безопасности, науки, продовольствия, с которыми якобы сталкивается Нахчыванская Автономная Республика по вине азербайджанской власти», - говорится в сообщении СГБ.

Ведомство отмечает, что в отношении такого рода действий, целенаправленно проводимых против Азербайджана в последнее время, «ведется серьезное расследование, и принимаются соответствующие меры».

«Распространение такой бессмысленной и провокационной информации со стороны враждебно настроенных к нашей стране известных кругов, неприемлемо и вызывает отвращение у наших граждан. Азербайджанское государство и его политическое руководство являются гарантами безопасной и благополучной жизни населения на всей территории страны, в том числе и в Нахчыванской Автономной Республике, являющейся ее неотъемлемой частью», - отмечает СГБ.

Н.Аббасова