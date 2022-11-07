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07.11.2022 22:00

ООН намерена развернуть по всему миру к 2027 году системы раннего предупреждения о стихийных бедствиях

ООН представила план создать к 2027 году по всей планете системы раннего предупреждения о стихийных бедствиях с целью сократить ущерб от ненастий для наиболее уязвимых слоев населения, сообщает в понедельник Bloomberg.

"Климатические катастрофы, происходящие одна за другой, могут застать врасплох уязвимые сообщества, которым грозят проблемы с климатом и которые не имеют систем раннего предупреждения. Если получить информацию о надвигающейся опасности за 24 часа до нее, можно сократить ущерб на 30%", - приводит агентство слова генсека ООН Антониу Гутерриша.

План предусматривает первоначальные инвестиции - до 2027 года - в размере $3,1 млрд. Проект подготовила Всемирная метеорологическая организация, в его поддержку выступили 50 стран.

По данным Bloomberg, половина стран мира не имеет систем раннего оповещения о стихийных бедствиях, в том числе наиболее бедные государства и островные страны. При этом такие системы считают сравнительно дешевым способом снизить ущерб от проблем, вызванных ростом глобальных температур. При этом ожидается, что стоимость мероприятий, направленных на адаптацию к изменениям климата, к концу нынешнего десятилетия возрастет в общемировых масштабах до $340 млрд в год.

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Тэги: ООН, БЕДСТВИЯ, ОПОВЕЩЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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