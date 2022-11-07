Американская Fenway Sports Group (FSG) рассматривает возможность продажи принадлежащего ей английского футбольного клуба "Ливерпуль", сообщает газета Financial Times со ссылкой на информированные источники.

По словам источников, FSG, которую консультируют инвестбанки Goldman Sachs и Morgan Stanley, получила предложение о приобретении "Ливерпуля" по крайней мере от одного потенциального покупателя.

FSG заявила, что часто получает предложения "от третьих сторон, заинтересованных в том, чтобы стать акционерами "Ливерпуля".

"Как и отмечалось ранее, при правильных условиях FSG рассмотрит привлечение новых акционеров, если это будет в интересах футбольного клуба", - говорится в заявлении компании.

С момента приобретения "Ливерпуля" FSG в 2010 году футбольный клуб становился победителем как Лиги чемпионов, так и Английской премьер-лиги. По оценкам Forbes, стоимость "Ливерпуля" составляет порядка $4,45 млрд.

FSG, контролируемая американским миллиардером Джоном Генри, также владеет бейсбольной командой Boston Red Sox и хоккейным клубом Pittsburgh Penguins.