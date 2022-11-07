Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

04.11 $/bbl +/- WTI 92.61 +4.44 Brent 98.57 +3.90

ТЭК 07.11.2022 19:41

Нефть вновь дешевеет на волатильных торгах

Цены на нефть вновь перешли к снижению в ходе волатильных торгов в понедельник.

Январские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:13 подешевели на $0,12 (0,12%) - до $98,45 за баррель.

Котировки фьючерсов на WTI на декабрь на электронных торгах на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) к указанному времени снизились на $0,08 (0,09%) - до $92,53 за баррель.

По итогам прошлой недели Brent подорожала на 5,1% и завершила торги на максимуме с конца августа, WTI выросла в цене на 5,4%.

Поддержку котировкам ранее в ходе торгов оказало снижение индекса доллара.

Американская валюта дешевеет на заявлениях ряда членов руководства Федрезерва о том, что они по-прежнему считают оправданным замедление темпов подъема ставки на декабрьском заседании, несмотря на сильные статданные по рынку труда.

Между тем негативным фактором для нефтяного рынка стали заявления властей Китая о том, что они намерены неукоснительно придерживаться политики "нулевой терпимости" к COVID-19, а также слабые внешнеторговые данные из КНР.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: НЕФТЬ, ЦЕНА


Похожие новости


Нефть стабилизировалась после снижения утром Цены на нефть падают на растущих опасениях рецессии, Brent - $94,85 за баррель Brent подорожала до $95,09 за баррель Цены на нефть продолжают расти МВФ: Безубыточная цена на нефть для Азербайджана в 2022г составит около $47/бар, в 2023г - почти $36/бар Цены на нефть опускаются на сигналах спада активности в Китае

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az