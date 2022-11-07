Нефть вновь дешевеет на волатильных торгах

Цены на нефть вновь перешли к снижению в ходе волатильных торгов в понедельник.

Январские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:13 подешевели на $0,12 (0,12%) - до $98,45 за баррель.

Котировки фьючерсов на WTI на декабрь на электронных торгах на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) к указанному времени снизились на $0,08 (0,09%) - до $92,53 за баррель.

По итогам прошлой недели Brent подорожала на 5,1% и завершила торги на максимуме с конца августа, WTI выросла в цене на 5,4%.

Поддержку котировкам ранее в ходе торгов оказало снижение индекса доллара.

Американская валюта дешевеет на заявлениях ряда членов руководства Федрезерва о том, что они по-прежнему считают оправданным замедление темпов подъема ставки на декабрьском заседании, несмотря на сильные статданные по рынку труда.

Между тем негативным фактором для нефтяного рынка стали заявления властей Китая о том, что они намерены неукоснительно придерживаться политики "нулевой терпимости" к COVID-19, а также слабые внешнеторговые данные из КНР.