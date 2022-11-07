Япония планирует модифицировать имеющиеся зенитные ракеты для перехвата гиперзвукового оружия

Японские военные намереваются модифицировать зенитные ракеты, стоящие сейчас на вооружении, чтобы с их помощью можно было перехватывать гиперзвуковое оружие, сообщает в понедельник Kyodo со ссылкой на свой источник.
Согласно планам, к 2029 финансовому году Япония начнет массовое производство перепрофилированных ракет средней дальности для зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Type-03.
В настоящий момент японское командование возлагает задачу по перехвату неприятельских ракет на экипажи эсминцев, оснащенных системой противоракетной обороны Aegis ("Иджис"). Если вражеские ракеты сбить не удастся, их должны уничтожать ЗРК "Пэтриот".
Однако неназванный высокопоставленный представитель Сил самообороны заявил Kyodo, что перехват гиперзвукового оружия является сложной задачей для нынешних средств противоракетной обороны Японии. При этом он уточнил, что нельзя точно сказать, смогут ли и модифицированные ракеты для ЗРК Type-03 бороться с гиперзвуковым оружием, поскольку ведущие державы мира продолжают интенсивно развивать эти вооружения.
В начале ноября изданию "Никкэй" стало известно, что Минобороны Японии рассматривает перспективы оснащения японских военных к 2030 году гиперзвуковыми ракетами.
В США началась встреча глав МИД Азербайджана, Армении и главы Госдепа
ООН намерена развернуть по всему миру к 2027 году системы раннего предупреждения о стихийных бедствиях
В Баку считают провокацией информацию в соцсетях со стороны иранских прокси о кризисе в Нахчыване
«Антонов» строит вторую «Мрию»
Грузия удовлетворяет условиям программы МВФ, получит от него $38 млн
Перевалка зерна через Махачкалинский порт в Иран за 10 месяцев выросла на 25%, до 170 тыс. т
В Европе в этом году из-за жары скончались не менее 15 тыс. человек - ВОЗ
Генсек ООН призвал заключить пакт солидарности, чтобы предотвратить "климатический ад"
Владелец английского футбольного клуба "Ливерпуль" рассматривает возможность его продажи
Азеришыг направит почти 3,5 млн манатов на работы в Агджабединском районе
Азеришыг направит свыше 6 млн манатов на работы в Сальянском районе
ИВ Губинского района направит около 2,5 млн манатов на благоустройство и капремонт дорог
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Glensol становится местным поставщиком критически важных услуг bp
Продолжается прием в Школу Розничных банкиров AccessBank
ВТБ (Азербайджан) стал официальным спонсором национальной баскетбольной лиги
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают