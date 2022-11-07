Боррель подтвердил расхождения в позициях сторон в деле возобновления СВПД

Высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель не видит сближения позиций сторон в переговорном процессе по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.
"Что касается СВПД, то здесь все развивается в неправильном направлении. Позиции сторон пока не сближаются. Иран должен конструктивно взаимодействовать с Международным агентством по атомной энергии. Я призвал министра (иностранных дел Ирана Хосейна Амира - ИФ) Абдоллахияна к движению вперед", - написал Боррель в понедельник в обзоре, опубликованном в его блоге по итогу состоявшегося на минувшей неделе совещания глав МИД государств G7 в германском Мюнстере, где, по его словам, прошла "важная дискуссия по Ирану".
Глава дипломатии ЕС также упомянул о продолжающихся в Иране протестах после гибели задержанной "полицией нравов" Махсы Амини за якобы "неправильное ношение хиджаба".
"Мы восхищаемся храбростью иранских женщин, которые находятся в авангарде мирных протестов. Я очень четко передал это сообщение моему коллеге министру Абдоллахияну во время нашего телефонного разговора в прошлую среду. 17 октября ЕС ввел санкции в отношении виновных в неприемлемо жестоком подавлении протестов", - напомнил высокий представитель Евросоюза.
ООН намерена развернуть по всему миру к 2027 году системы раннего предупреждения о стихийных бедствиях
В Баку считают провокацией информацию в соцсетях со стороны иранских прокси о кризисе в Нахчыване
«Антонов» строит вторую «Мрию»
Грузия удовлетворяет условиям программы МВФ, получит от него $38 млн
Перевалка зерна через Махачкалинский порт в Иран за 10 месяцев выросла на 25%, до 170 тыс. т
В Европе в этом году из-за жары скончались не менее 15 тыс. человек - ВОЗ
Генсек ООН призвал заключить пакт солидарности, чтобы предотвратить "климатический ад"
Владелец английского футбольного клуба "Ливерпуль" рассматривает возможность его продажи
Азеришыг направит почти 3,5 млн манатов на работы в Агджабединском районе
Азеришыг направит свыше 6 млн манатов на работы в Сальянском районе
ИВ Губинского района направит около 2,5 млн манатов на благоустройство и капремонт дорог
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Glensol становится местным поставщиком критически важных услуг bp
Продолжается прием в Школу Розничных банкиров AccessBank
ВТБ (Азербайджан) стал официальным спонсором национальной баскетбольной лиги
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают