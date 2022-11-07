Турция предложит продлить зерновую сделку на год

Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что Анкара предложит продлить зерновую сделку еще на год. Его слова приводит телеканал CNN Turk. Срок черноморской инициативы истекает 19 ноября. "Мы говорили о конфликте и гуманитарных условиях отдельно. Украина дала письменные гарантии России через Турцию. Мы предложим продление соглашения еще на один год",- сообщил Акар.

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