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Регион 07.11.2022 22:16

Турция предложит продлить зерновую сделку на год

Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что Анкара предложит продлить зерновую сделку еще на год. Его слова приводит телеканал CNN Turk.

Срок черноморской инициативы истекает 19 ноября.

"Мы говорили о конфликте и гуманитарных условиях отдельно. Украина дала письменные гарантии России через Турцию. Мы предложим продление соглашения еще на один год",- сообщил Акар.

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Тэги: ТУРЦИЯ, СДЕЛКА, ПРЕДЛОЖЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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