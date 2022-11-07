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Транспорт и связь 07.11.2022 23:45

«Антонов» строит вторую «Мрию»

Генеральный директор ГП "Антонов" Евгений Гаврилов заявил, что предприятие приступило к строительству второго самолета Ан-225 "Мрия" вместо того, который был уничтожен россиянами в феврале во время боевых действий в Гостомеле Киевской области.

"Работы ведутся в секретном месте. Второй Ан-225 будет строиться с использованием, как новых деталей, так и частей пострадавшего самолета", – рассказал Гаврилов изданию Bild.

По его словам, вторая "Мрия" уже готова на 30%, а стоимость строительства оценивается в 500 млн евро.

Он также сообщил, что на выставке в международном аэропорту "Лейпциг/Галле", где временно базируется авиакомпания "Антонов" планируется организовать продажу мерча с целью сбора средств на строительство самолета.

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Тэги: УКРАИНА, САМОЛЕТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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