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Дальнее зарубежье 08.11.2022 00:53

Украинский конфликт должен быть урегулирован за столом переговоров - Макрон

Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что украинский конфликт может быть разрешен только путем переговоров.

"Я по-прежнему убежден, что в определенный момент нужно будет вернуться к столу переговоров", - заявил Макрон в понедельник на пресс-конференции в Шарм-эш-Шейхе (Египет), где он участвует во всемирной конференции ООН по климату COP27.

Этот момент, полагает президент, определит Украина. При этом Макрон подтвердил поддержку Францией Украины.

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Тэги: МАКРОН, УКРАИНА, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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