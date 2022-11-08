В США началась встреча глав МИД Азербайджана, Армении и главы Госдепа

В Вашингтоне началась трехсторонняя встреча главы МИД Азербайджана Джейхуна Байрамова, главы МИД Армении Арарата Мирзояна и госсекретаря США Энтони Блинкена. Об этом сообщило министерство иностранных дел Азербайджана в своем твиттере. Р.Ахмедов

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