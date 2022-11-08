Почти 80 сухогрузов ждут разрешения на заход в украинские порты в рамках Черноморской зерновой инициативы

В украинские порты направляются восемь сухогрузов, которые в понедельник прошли по морскому гуманитарному коридору в рамках стамбульской зерновой сделки, сообщает Совместный координационный центр (СКЦ).

"7 ноября восемь прибывающих в Украину судов прошли по морскому гуманитарному коридору в рамках Черноморской зерновой инициативы, направляясь в украинские порты", - говорится в сообщении.

Помимо этого, 77 судов ожидают разрешения на заход в украинские порты, а также 15 груженых судов готовятся к инспекции в турецких территориальных водах.

Уточняется, что по состоянию на 7 ноября общий тоннаж зерна и другого продовольствия, экспортированного из трех украинских портов, составляет 10 067 175 тонн.