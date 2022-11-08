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Дальнее зарубежье 08.11.2022 09:06

Почти 80 сухогрузов ждут разрешения на заход в украинские порты в рамках Черноморской зерновой инициативы

В украинские порты направляются восемь сухогрузов, которые в понедельник прошли по морскому гуманитарному коридору в рамках стамбульской зерновой сделки, сообщает Совместный координационный центр (СКЦ).

"7 ноября восемь прибывающих в Украину судов прошли по морскому гуманитарному коридору в рамках Черноморской зерновой инициативы, направляясь в украинские порты", - говорится в сообщении.

Помимо этого, 77 судов ожидают разрешения на заход в украинские порты, а также 15 груженых судов готовятся к инспекции в турецких территориальных водах.

Уточняется, что по состоянию на 7 ноября общий тоннаж зерна и другого продовольствия, экспортированного из трех украинских портов, составляет 10 067 175 тонн.

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Тэги: ООН, УКРАИНА, СУДА, ПРОДОВОЛЬСТВИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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