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Дальнее зарубежье 08.11.2022 09:23

Минфин США и госдеп негласно просили американские банки продолжать сотрудничать с компаниями из РФ

Министерство финансов и Госдепартамент США негласно просили крупные американские банки, включая JPMorgan и Сitibank, сохранить некоторые связи с российскими компаниями, включая "Газпром", пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

"Минфин и госдепартамент "за кулисами" призывали банковских гигантов, в том числе JPMorgan и Citigroup, продолжать сотрудничать с определенными стратегически важными российскими компаниями", - говорится в статье.

Американские власти таким образом "пытаются избежать глобальной экономической катастрофы" и "минимизировать негативные последствия" введения санкций против РФ, отмечает издание.

"Представители Минфина и госдепа призывают кредитные организации продолжать предоставлять базовые услуги, такие как расчеты в долларах США, переводы и торговое финансирование для тех российских компаний, которые не подпадают под определенные аспекты санкций, такие как "Газпром", производители удобрений "Уралкалий" и "ФосАгро"", - отметили источники.

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Тэги: США, РОССИЯ, КОМПАНИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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