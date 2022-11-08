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Цена на нефть

07.11 $/bbl +/- WTI 91.79 -0.82 Brent 97.92 -0.65

ТЭК 08.11.2022 09:41

Цены на нефть снижаются

Цены на нефть опускаются во вторник, поскольку большинство трейдеров уже почти не верит в смягчение подхода китайских властей к борьбе с COVID-19.

Пекин подтвердил, что намерен продолжать массовые тестирования и использование локдаунов для сдерживания распространения коронавируса. Однако эксперты Goldman Sachs считают, что власти страны всё же готовятся смягчить подход к борьбе с COVID-19, что может произойти в следующем году, сообщает агентство Bloomberg.

В понедельник в Китае было зафиксировано более 7 тыс. новых случаев заболевания COVID-19, что является максимумом за 6 месяцев.

Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures во вторник составляет $97,61 за баррель, что на $0,31 (0,32%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник эти контракты подешевели на $0,65 (0,7%), до $97,92 за баррель.

Цена фьючерсов на сорт WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустилась к этому времени на $0,31 (0,34%), до $91,48 за баррель. К закрытию предыдущих торгов стоимость этих контрактов снизилась на $0,82 (0,9%), до $91,79 за баррель.

"Нефтяной рынок обеспокоен перспективами спроса, и нам хотелось бы иметь больше ясности в отношении планов Китая по открытию экономики", - отмечает аналитик The Price Futures Group Фил Флинн, слова которого приводит Market Watch.

Строгие карантинные меры в КНР, результатом которых стали локдауны в ряде крупных городов, являются одним из ключевых факторов, сказывающихся на перспективах спроса на нефть.

Среди других важных событий на рынке - начавшееся сокращение добычи странами ОПЕК+, а также скорое вступление в силу эмбарго на поставки российской нефти в Европу.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА, УТРО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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