Вашингтон и Лондон близки к завершению сделки о поставках американского СПГ в Великобританию

Сделка о поставках американского сжиженного природного газа (СПГ) в Великобританию близка к завершению, о ней может быть объявлено через одну-две недели, сообщает британская газета The Telegraph.

США в соответствии с ожидаемым соглашением поставят Великобритании 10 млрд кубометров СПГ.

Британская национальная энергосистема ранее заявляла, что ее способности обеспечить страну газом будут зависеть от того, смогут ли потребители покупать его по достаточно высоким ценам, чтобы компенсировать затраты на экспорт топлива из Европы и таких стран, как Катар и Соединенные Штаты.

Издание напоминает, что ранее в этом году Соединенные Штаты согласились поставить Евросоюзу 15 млрд кубометров СПГ, чтобы Европа отказалась от поставок российских энергоносителей.