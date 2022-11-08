Байрамов и Мирзоян договорились встретиться еще раз в ближайшие недели

В ближайшие недели состоится еще одна встреча министров иностранных дел Азербайджана и Армении, сообщает МИД Азербайджана.

«7 ноября в Вашингтоне состоялась встреча глав МИД Азербайджана и Армении Джейхуна Байрамова и Арарата Мирзояна. Также состоялась совместная встреча министров с госсекретарем США Энтони Блинкеном», - отмечается в сообщении.

Министры обменялись мнениями по элементам возможного мирного соглашения, отметив, что остается еще ряд вопросов, требующих решения. Обе стороны подтвердили обязательства, взятые лидерами Азербайджана и Армении на встречах, состоявшихся 6 октября в Праге и 31 октября в Сочи.

Стороны договорились ускорить переговоры и провести еще одну встречу в ближайшие недели.

Б.Рустамбеков