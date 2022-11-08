Байрамов призвал воздерживаться от действий, которые могут нарушить мирный процесс

Азербайджан готов к скорейшему заключению мирного соглашения с Арменией, заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.

«По инициативе госсекретаря США Блинкена в Вашингтоне состоялась встреча с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном. Я еще раз заявил о приверженности и готовности Азербайджана к скорейшему заключению мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией, а также призвал воздерживаться от действий, которые могли бы нарушить этот процесс», - написал Байрамов в своем твиттере.

Б.Рустамбеков