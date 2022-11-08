Байрамов призвал воздерживаться от действий, которые могут нарушить мирный процесс

Азербайджан готов к скорейшему заключению мирного соглашения с Арменией, заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.
«По инициативе госсекретаря США Блинкена в Вашингтоне состоялась встреча с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном. Я еще раз заявил о приверженности и готовности Азербайджана к скорейшему заключению мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией, а также призвал воздерживаться от действий, которые могли бы нарушить этот процесс», - написал Байрамов в своем твиттере.
Б.Рустамбеков
Ремонт на КТК не повлияет на казахстанский экспорт нефти даже с учетом восстановления добычи на Кашагане - Минэнерго
Минтранс РФ проведет переговоры с Турцией в связи с запретом полетов лайнеров с двойной регистрацией
Вашингтон и Лондон близки к завершению сделки о поставках американского СПГ в Великобританию
Число случаев COVID-19 в мире превысило 632,9 млн - университет Хопкинса
В Европе в этом году из-за жары скончались не менее 15 тыс. человек - ВОЗ
Генсек ООН призвал заключить пакт солидарности, чтобы предотвратить "климатический ад"
Азеришыг направит почти 3,5 млн манатов на работы в Агджабединском районе
Азеришыг направит свыше 6 млн манатов на работы в Сальянском районе
ИВ Губинского района направит около 2,5 млн манатов на благоустройство и капремонт дорог
Пелоси излучает оптимизм по поводу выборов в Конгресс США
Правительство РФ запретило ВТС с 74 организациями из 11 стран
Volvo продаст Geely свою долю в СП по производству силовых установок
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Glensol становится местным поставщиком критически важных услуг bp
Продолжается прием в Школу Розничных банкиров AccessBank
ВТБ (Азербайджан) стал официальным спонсором национальной баскетбольной лиги
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают