Число случаев COVID-19 в мире превысило 632,9 млн - университет Хопкинса

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире на утро вторника достигло 632 млн 940 тыс. 489, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.
С начала распространения вируса в мире от последствий заражения COVID-19 скончались 6 млн 601 тыс. 690 человек.
В число стран с более чем 30 млн случаев заражения входят США, Индия, Франция, Бразилия и Германия.
Количество инфицированных и скончавшихся от последствий заражения составило:
США - 97 млн 780 тыс. 182 и 1 млн 72 тыс. 724.
Индия - 44 млн 660 тыс. 293 и 530 тыс. 509.
Франция - 37 млн 191 тыс. 901 и 158 тыс. 469.
Бразилия - 34 млн 855 тыс. 492 и 688 тыс. 395.
Германия - 35 млн 884 тыс. 834 и 154 тыс. 785.
По информации портала Worldometer, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты на утро вторника составил 847,6. В США на 1 млн жителей скончались 3 тыс. 281 человек, в Индии - 377, во Франции - 2 тыс. 400, в Бразилии - 3 тыс. 197, в Германии - 1 тыс. 845.
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