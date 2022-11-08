Volvo продаст Geely свою долю в СП по производству силовых установок

Автопроизводитель Volvo Car AB продаст китайской Geely Automobile Holdings Ltd. свою долю в 33% в их совместном предприятии, занимающемся производством силовых установок Aurobay.
Условия сделки не раскрываются.
Как говорится в пресс-релизе, компания направит средства от продажи доли в Aurobay на развитие операций по производству электромобилей.
Volvo планирует полностью перейти на выпуск электромобилей в течение восьми лет. В этот период Aurobay будет оставаться ее стратегическим партнером и единственным поставщиком гибридных двигателей.
СП Volvo и Geely было создано в 2021 году. Компания производит силовые агрегаты, включая двигатели внутреннего сгорания, трансмиссии и гибридные силовые установки нового поколения.
Volvo планирует завершить продажу доли в Aurobay до конца текущего года.
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