Правительство РФ запретило ВТС с 74 организациями из 11 стран

Российское правительство в качестве ответных санкций запретило сделки в области военно-технического сотрудничества (ВТС) с 74 организациями из "недружественных стран", говорится в сообщении на сайте правительства РФ.

"Правительство утвердило перечень зарубежных компаний, которые попадают под санкции в области военно-технического сотрудничества. В перечень включены 74 организации из Болгарии, Великобритании, Германии, Канады, Литвы, Словакии, Польши, Чехии, Черногории, Эстонии и США. С компаниями из этого списка запрещены сделки в области военно-технического сотрудничества", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что соответствующее постановление подписано 5 ноября, этим документом вносятся изменения в постановление правительства от 11 мая 2022 года №851.

"Постановление подготовлено во исполнение указа президента "О применении ответных специальных экономических мер в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций". В мае 2022 года в рамках исполнения этого же указа правительство утвердило перечень юридических лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры. В него вошли свыше 30 организаций, большинство из них - бывшие дочерние предприятия "Газпрома", - сообщили в правительстве РФ.

Согласно постановлению, Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России станет ответственным органом по направлению в правительство РФ предложений о внесении изменений в этот перечень.

Кроме того, ФСВТС сможет предлагать предоставить временные разрешения "на проведение отдельных операций" с указанными в перечне организациями и их дочерними компаниями.

В списке компаний, в отношении которых вводятся контрсанкции, 21 организация из Германии, 15 из Болгарии, 12 из Польши, 6 из Словакии, 5 из Литвы, 4 из Чехии, по три компании из Великобритании и Черногории, по две из США и Канады, а также одна организация из Эстонии. Полный перечень опубликован на сайте правительства РФ.