Правительство РФ запретило ВТС с 74 организациями из 11 стран

Российское правительство в качестве ответных санкций запретило сделки в области военно-технического сотрудничества (ВТС) с 74 организациями из "недружественных стран", говорится в сообщении на сайте правительства РФ.
"Правительство утвердило перечень зарубежных компаний, которые попадают под санкции в области военно-технического сотрудничества. В перечень включены 74 организации из Болгарии, Великобритании, Германии, Канады, Литвы, Словакии, Польши, Чехии, Черногории, Эстонии и США. С компаниями из этого списка запрещены сделки в области военно-технического сотрудничества", - говорится в сообщении.
В нем отмечается, что соответствующее постановление подписано 5 ноября, этим документом вносятся изменения в постановление правительства от 11 мая 2022 года №851.
"Постановление подготовлено во исполнение указа президента "О применении ответных специальных экономических мер в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций". В мае 2022 года в рамках исполнения этого же указа правительство утвердило перечень юридических лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры. В него вошли свыше 30 организаций, большинство из них - бывшие дочерние предприятия "Газпрома", - сообщили в правительстве РФ.
Согласно постановлению, Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России станет ответственным органом по направлению в правительство РФ предложений о внесении изменений в этот перечень.
Кроме того, ФСВТС сможет предлагать предоставить временные разрешения "на проведение отдельных операций" с указанными в перечне организациями и их дочерними компаниями.
В списке компаний, в отношении которых вводятся контрсанкции, 21 организация из Германии, 15 из Болгарии, 12 из Польши, 6 из Словакии, 5 из Литвы, 4 из Чехии, по три компании из Великобритании и Черногории, по две из США и Канады, а также одна организация из Эстонии. Полный перечень опубликован на сайте правительства РФ.
Байрамов призвал воздерживаться от действий, которые могут нарушить мирный процесс
Байрамов и Мирзоян договорились встретиться еще раз в ближайшие недели
В США началась встреча глав МИД Азербайджана, Армении и главы Госдепа
Ремонт на КТК не повлияет на казахстанский экспорт нефти даже с учетом восстановления добычи на Кашагане - Минэнерго
Минтранс РФ проведет переговоры с Турцией в связи с запретом полетов лайнеров с двойной регистрацией
Вашингтон и Лондон близки к завершению сделки о поставках американского СПГ в Великобританию
Число случаев COVID-19 в мире превысило 632,9 млн - университет Хопкинса
В Европе в этом году из-за жары скончались не менее 15 тыс. человек - ВОЗ
Генсек ООН призвал заключить пакт солидарности, чтобы предотвратить "климатический ад"
Азеришыг направит почти 3,5 млн манатов на работы в Агджабединском районе
Азеришыг направит свыше 6 млн манатов на работы в Сальянском районе
ИВ Губинского района направит около 2,5 млн манатов на благоустройство и капремонт дорог
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Glensol становится местным поставщиком критически важных услуг bp
Продолжается прием в Школу Розничных банкиров AccessBank
ВТБ (Азербайджан) стал официальным спонсором национальной баскетбольной лиги
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают