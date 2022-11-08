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Транспорт и связь 08.11.2022 12:11

Минтранс РФ проведет переговоры с Турцией в связи с запретом полетов лайнеров с двойной регистрацией

Минтранс РФ проведет переговоры с Турцией в связи с ограничением полетов для воздушных судов с двойной регистрацией, сообщил "Интерфаксу" представитель ведомства.

"В ближайшее время запланированы переговоры с авиавластями Турции по данному вопросу (...) Так называемая "двойная регистрация", в которой зарубежные государства обвиняют российскую сторону - дискриминация, прямо противоречащая целям и задачам ICAO, заложенным статьей 44 Чикагской конвенции", - сказал он.

По данным РБК, власти Турции с 1 ноября запретили пролет через воздушное пространство страны для самолетов с двойной регистрацией. Из-за необходимости облетать Турцию продолжительность рейсов, к примеру, в Египет возросла на 20-30 минут.

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Тэги: РОССИЯ, ТУРЦИЯ, АВИАПЕРЕВОЗКИ, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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