Минтранс РФ проведет переговоры с Турцией в связи с запретом полетов лайнеров с двойной регистрацией

Минтранс РФ проведет переговоры с Турцией в связи с ограничением полетов для воздушных судов с двойной регистрацией, сообщил "Интерфаксу" представитель ведомства.

"В ближайшее время запланированы переговоры с авиавластями Турции по данному вопросу (...) Так называемая "двойная регистрация", в которой зарубежные государства обвиняют российскую сторону - дискриминация, прямо противоречащая целям и задачам ICAO, заложенным статьей 44 Чикагской конвенции", - сказал он.

По данным РБК, власти Турции с 1 ноября запретили пролет через воздушное пространство страны для самолетов с двойной регистрацией. Из-за необходимости облетать Турцию продолжительность рейсов, к примеру, в Египет возросла на 20-30 минут.