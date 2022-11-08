Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

07.11 $/bbl +/- WTI 91.79 -0.82 Brent 97.92 -0.65

ТЭК 08.11.2022 12:30

Ремонт на КТК не повлияет на казахстанский экспорт нефти даже с учетом восстановления добычи на Кашагане - Минэнерго

Ремонт на терминалах Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) не повлияет на планы Казахстана по экспорту нефти даже с учетом того, что уровень добычи на Кашагане вернулся к доремонтному, сообщили агентству "Интерфакс-Казахстан" в министерстве.

"На текущий момент статус ремонтных работ на ВПУ-1 (выносном причальном устройстве - ИФ) находится на завершающем этапе. С учетом запуска второго ВПУ в ближайшее время влияния на добычу не ожидается", - сообщили в ведомстве, отвечая на вопрос отразится ли на экспорте казахстанской нефти ремонт на КТК с учетом того, что восстановительные работы на Кашагане завершены.

В ведомстве также уточнили, что на Кашагане по данным на 6 ноября уровень добычи соответствует доремонтному периоду.

Как сообщалось, 22 августа КТК приостановил эксплуатацию ВПУ-1 и ВПУ-2 из-за повреждений танков плавучести. Единственный действующий агрегат - ВПУ-3, как сообщалось, способен обеспечить погрузку до 3,5 млн тонн нефти в месяц. Это чуть больше половины максимальной зафиксированной месячной отгрузки КТК - 6,4 млн тонн в марте 2020 года.

Нефтепровод КТК, проходящий через территорию России, - основной экспортный маршрут для казахстанской нефти (на нее приходится более 80% от прокачиваемых по трубопроводу объемов), более 20 лет работавший без сбоев. На протяжении последнего года система постоянно сталкивается с проблемами ограничения прокачки из-за разных внешних факторов, в том числе аварии с разливом нефти в августе 2021 года, повреждений ВПУ при шторме в марте 2022 года, обследования акватории морского терминала на наличие взрывоопасных объектов (последнее не повлияло на выполнение графика отгрузок КТК).

Сообщалось также, что 3 августа производственные операции на месторождении Кашаган были приостановлены в связи с обнаружением признаков утечки газа на установке комплексной подготовки нефти и газа "Болашак". В ночь на 10 августа оператор Кашагана - консорциум North Caspian Operating Company (NCOC) - сообщил о "постепенном возобновлении производства". Тогда добыча была частично восстановлена до уровня 100 тыс. баррелей в сутки, 30 сентября - до уровня 210 тыс. баррелей в сутки.

В конце октября сообщалось, что механические ремонтные работы по восстановлению уровня добычи на крупнейшем нефтегазовом месторождении Кашаган завершены. Ввод установки предварительного отбора газа завода "Болашак" ожидался в течение нескольких дней.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: КАЗАХСТАН, НЕФТЬ, ЭКСПОРТ, ОЦЕНКА


Похожие новости


Казахстан продолжает переговоры с Азербайджаном о маршрутах транспортировки нефти Казахстан планирует с 2024г использовать Транскаспийский маршрут для диверсификации экспорта нефти Казахстан продолжает переговоры с Азербайджаном о вариантах транспортировки нефти В Казахстане планируют добыть до 100 млн тонн нефти в 2027г Казахстан ведет переговоры о транспортировке нефти через Азербайджан - замглавы КМГ Казахстан пока не планирует подписывать соглашение о транспортировке нефти через Азербайджан – министр

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az