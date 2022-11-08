Ремонт на КТК не повлияет на казахстанский экспорт нефти даже с учетом восстановления добычи на Кашагане - Минэнерго

Ремонт на терминалах Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) не повлияет на планы Казахстана по экспорту нефти даже с учетом того, что уровень добычи на Кашагане вернулся к доремонтному, сообщили агентству "Интерфакс-Казахстан" в министерстве.

"На текущий момент статус ремонтных работ на ВПУ-1 (выносном причальном устройстве - ИФ) находится на завершающем этапе. С учетом запуска второго ВПУ в ближайшее время влияния на добычу не ожидается", - сообщили в ведомстве, отвечая на вопрос отразится ли на экспорте казахстанской нефти ремонт на КТК с учетом того, что восстановительные работы на Кашагане завершены.

В ведомстве также уточнили, что на Кашагане по данным на 6 ноября уровень добычи соответствует доремонтному периоду.

Как сообщалось, 22 августа КТК приостановил эксплуатацию ВПУ-1 и ВПУ-2 из-за повреждений танков плавучести. Единственный действующий агрегат - ВПУ-3, как сообщалось, способен обеспечить погрузку до 3,5 млн тонн нефти в месяц. Это чуть больше половины максимальной зафиксированной месячной отгрузки КТК - 6,4 млн тонн в марте 2020 года.

Нефтепровод КТК, проходящий через территорию России, - основной экспортный маршрут для казахстанской нефти (на нее приходится более 80% от прокачиваемых по трубопроводу объемов), более 20 лет работавший без сбоев. На протяжении последнего года система постоянно сталкивается с проблемами ограничения прокачки из-за разных внешних факторов, в том числе аварии с разливом нефти в августе 2021 года, повреждений ВПУ при шторме в марте 2022 года, обследования акватории морского терминала на наличие взрывоопасных объектов (последнее не повлияло на выполнение графика отгрузок КТК).

Сообщалось также, что 3 августа производственные операции на месторождении Кашаган были приостановлены в связи с обнаружением признаков утечки газа на установке комплексной подготовки нефти и газа "Болашак". В ночь на 10 августа оператор Кашагана - консорциум North Caspian Operating Company (NCOC) - сообщил о "постепенном возобновлении производства". Тогда добыча была частично восстановлена до уровня 100 тыс. баррелей в сутки, 30 сентября - до уровня 210 тыс. баррелей в сутки.

В конце октября сообщалось, что механические ремонтные работы по восстановлению уровня добычи на крупнейшем нефтегазовом месторождении Кашаган завершены. Ввод установки предварительного отбора газа завода "Болашак" ожидался в течение нескольких дней.