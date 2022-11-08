Пелоси излучает оптимизм по поводу выборов в Конгресс США

Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси заявила, что с оптимизмом оценивает шансы демократов на выборах в нижнюю палату Конгресса США.

"Как я говорила, как минимум 50 наших кандидатов, участвующих в выборах, признавали, что сложно спрогнозировать, победят ли они. Но я настроена оптимистично", - сказала Пелоси.

При этом она отметила, что ситуация с распределением мест в Палате представителей США будет зависеть от явки избирателей.

Ранее президент США Джо Байден также заявил, что настроен оптимистично. Он отметил, что возлагает "большие надежды" на то, что Демократическая партия сможет сохранить контроль в Палате представителей.

Американцы во вторник принимают участие в голосовании на выборах в Конгресс США, в ряде штатов также проходят выборы губернаторов и представителей местных законодательных собраний.

На выборах будет избрана 435-местная Палата представителей США (нижняя палата Конгресса), и треть мест в сенате.