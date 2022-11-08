КазМунайГаз проработает вопрос строительства крупного нефтехранилища в Атырауской области

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил АО "НК "КазМунайГаз" (КМГ) рассмотреть вопрос строительства крупного нефтехранилища в Атырауской области.
"Поручаю компании "КазМунайГаз" с учетом экологических требований рассмотреть вопрос строительства крупного нефтехранилища в Атырауской области. Министерству энергетики следует провести переговоры с крупными добывающими компаниями относительно строительства хранилищ", - сказал Токаев во время встречи с общественностью Атырауской области.
Он отметил, что наращивание мощностей нефтехранилищ - актуальный вопрос.
"На сегодняшний день мы вынуждены сразу отправлять нефть на экспорт, потому что этого требует технология. Останавливать производство недопустимо. Очень хороший в этом плане опыт имеет Китай. Там построены очень большие нефтехранилища, которые позволяют без дополнительных поставок удовлетворять внутренние потребности на протяжении 3-4 месяцев", - сказал Токаев.
"КазМунайГаз" является казахстанским национальным оператором по разведке, добыче, переработке и транспортировке углеводородов. 90,42% акций компании принадлежат госфонду "Самрук-Казына", 9,58% - Национальному банку Казахстана.
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