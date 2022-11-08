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ТЭК 08.11.2022 13:54

Казахстан и FFI намерены сотрудничать в проектах по производству "зеленого" водорода

Правительство Казахстана и компания Fortescue Future Industries (FFI) заключили рамочное соглашение о реализации проектов по производству "зеленого" водорода в нескольких регионах республики, включая Атыраускую и Мангистаускую области, сообщила пресс-служба правительства.

"В рамках развития альтернативных источников энергии производство "зеленого" водорода является важным и приоритетным направлением для нас. Согласно оценкам международных экспертов, Казахстан может войти в десятку крупнейших экспортеров этого экологически чистого вида топлива. Для достижения данной цели нам важна поддержка стратегических партнеров", - сказал премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов.

Документ подписан в ходе встречи Смаилова с Эндрю Форрестом (председатель совета директоров Fortescue Metals - ИФ) в рамках конференции ООН по борьбе с изменением климата (СОР27), которая проходит в Египте.

Отмечается, что реализация соглашения внесет существенный вклад в достижение целей Казахстана по сокращению выбросов парниковых газов на 15% к 2030 году и обеспечению углеродной нейтральности к 2060 году.

"Будущие проекты рассчитаны на выработку значительного объема "зеленого" водорода, который также планируется поставлять на европейский рынок в рамках подписанного накануне меморандума о взаимопонимании между Казахстаном и Евросоюзом", - говорится в пресс-релизе.

Отмечается также, что внедрение доступных технологий производства чистого водорода может позволить Казахстану через 5-7 лет стать одним из крупнейших мировых поставщиков этого топлива.

FFI принадлежит австралийской горнодобывающей компании Fortescue Metals Group, которая является одним из ведущих производителей железной руды в мире.

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Тэги: КАЗАХСТАН, ВОДОРОД, ПРОИЗВОДСТВО, СОГЛАШЕНИЕ

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