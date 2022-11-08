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СНГ 08.11.2022 14:23

Минэнерго рассчитывает на полное замещение критических технологий в энергетике РФ к 2026-2027 гг

Минэнерго рассчитывает на полное замещение критических технологий в энергетике РФ к 2026-2027 гг, заявил замминистра энергетики Евгений Грабчак.

В целом уровень импорта технологий в российской энергетике в 2017 г. составлял 37%, на конец октября оценивался в 31%, привел данные Грабчак.

По его словам, российская энергетика понимает все критические технологии и не гонится за замещением технологий, которые могут быть произведены и приобретены на свободном рынке.

Грабчак отметил, что Минэнерго стремится сохранить объемы инвестпрограмм госкомпаний в части энергооборудования. Исходя из размеров инвестпрограмм, чиновник оценил объем российского рынка энергооборудования в 400-500 млрд руб. ежегодно. Этот объем, по его мнению, сможет позволить машиностроителям развернуть производство внутри страны.

Он напомнил, что первая отечественная газовая турбина большой мощности производства "Силовых машин" должна начать эксплуатироваться на объектах в 2024 г.

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Тэги: РОССИЯ, ЭНЕРГЕТИКА, ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ


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