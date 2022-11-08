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Карабах 08.11.2022 14:36

Алиев в Шуше принял участие в мероприятии посвященному «Дню победы»

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник в Шуше принял участие в мероприятии посвященному «Дню победы», сообщает сайт главы государства.

В сообщении отмечается, что глава государства выступил перед военными.

Б.Рустамбеков

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Тэги: АЛИЕВ, ШУША


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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