Алиев в Шуше принял участие в мероприятии посвященному «Дню победы»

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник в Шуше принял участие в мероприятии посвященному «Дню победы», сообщает сайт главы государства. В сообщении отмечается, что глава государства выступил перед военными. Б.Рустамбеков

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