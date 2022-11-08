Премьер Швеции обещает полностью выполнить условия меморандума с Турцией для вступления в НАТО

Швеция намерена полностью выполнить условия меморандума, которое она вместе с Финляндией подписала с Турцией для вступления в НАТО, и не будет поддерживать диалог с террористическими группировками, пишет газета "Дейли Сабах" со ссылкой на заявление премьера Швеции Ульфа Кристерссона.
"Швеция полностью имплементирует подписанный с Турцией меморандум и не будет поддерживать никакие диалоги с террористическими группировками", - приводит газета его слова.
По итогам встречи со спикером парламента Турции Мустафой Шентопом Кристерссон также объявил, что шведский парламент начал работу с Турцией для учреждения группы парламентской дружбы.
Кристерссон во вторник находится в Анкаре, это второй день его официального визита в Турцию, позднее он должен встретиться с президентом Турции Реджепом Эрдоганом.
Швеция добивается вступления в НАТО. Турция изначально была против этого, но позднее выдвинула ряд условий, в случае выполнения которых пообещала ратифицировать вступление Швеции в военный альянс. Эти условия зафиксированы в меморандуме, который подписали Швеция, Финляндия и Турция. В частности, там есть пункты о том, что Швеция и Финляндия должны принять меры против курдских группировок, которые Анкара считает террористическими. Также Анкара настаивает на экстрадиции ряда деятелей-курдов.
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