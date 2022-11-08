Азербайджанская Армия сильнее, чем два года назад, и это должны знать все! - Алиев

За последние два года вооруженные силы Азербайджана стали еще сильнее, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«Могу сказать, что за последние два года наши Вооруженные Силы стали сильнее. Как структурные реформы, так и создание новых формирований, а также увеличение численности существующих формирований, оснащение их вооружением и боеприпасами, оснащение новой техникой на самом высоком уровне», - сказал Алиев во вторник в Шуше, выступая перед военными.

«Нынешняя Азербайджанская Армия сильнее, чем два года назад, и это должны знать все и Армения!», - сказал глава государства.

Б.Рустамбеков