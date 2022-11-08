Военные расходы Азербайджана в 2023 году будут рекордными - Алиев

В следующем году военный бюджет Азербайджана достигнет рекордной отметки, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«Государственный бюджет Азербайджана на следующий год достигнет рекордного уровня, включая средства, выделенные на военные расходы. Можно спросить, почему, война закончилась, прошло два года. Ответ очень простой. В Армении поднимают голову реваншистские силы. В Армении появляются силы и круги, не желающие смириться с итогами войны», - сказал Алиев во вторник в Шуше, выступая перед военными.

Глава государства подчеркнул, что Армения не полностью выполняет Заявление от 10 ноября 2020 года, не полностью вывела свои вооруженные силы из Карабаха.

«Армения не предоставила нам Зангезурский коридор и периодически совершает против нас военные провокации. Конечно, мы должны быть готовы, и мы готовы», - сказал президент.

Б.Рустамбеков