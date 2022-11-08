Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

07.11 $/bbl +/- WTI 91.79 -0.82 Brent 97.92 -0.65

Оборона 08.11.2022 15:48

Военные расходы Азербайджана в 2023 году будут рекордными - Алиев

В следующем году военный бюджет Азербайджана достигнет рекордной отметки, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«Государственный бюджет Азербайджана на следующий год достигнет рекордного уровня, включая средства, выделенные на военные расходы. Можно спросить, почему, война закончилась, прошло два года. Ответ очень простой. В Армении поднимают голову реваншистские силы. В Армении появляются силы и круги, не желающие смириться с итогами войны», - сказал Алиев во вторник в Шуше, выступая перед военными.

Глава государства подчеркнул, что Армения не полностью выполняет Заявление от 10 ноября 2020 года, не полностью вывела свои вооруженные силы из Карабаха.

«Армения не предоставила нам Зангезурский коридор и периодически совершает против нас военные провокации. Конечно, мы должны быть готовы, и мы готовы», - сказал президент.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: АЛИЕВ, РАСХОДЫ, ВООРРУЖЕНИЕ

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az