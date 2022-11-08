Алиев о мирном договоре с Ереваном: Баку предложил справедливые условия

Президент Азербайджана Ильхам Алиев призвал Ереван перестать тянуть время в переговорах с Баку по мирному договору.

«Если Армения хочет проводить политику добрососедства, в первую очередь она должна выполнить все положения трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года. Армения должна быть искренней в мирных переговорах с Азербайджаном. Армения не должна искусственно тянуть время, не должна ждать какого-то чуда, что кто-то придет и будет сражаться вместо них. Никто не придет и не будет воевать вместо них», - сказал Алиев, выступая во вторник перед азербайджанскими военными по случаю Дня Победы.

Алиев добавил, что Азербайджан «хочет мира, не хочет войны». «Мы хотим мира, но справедливого мира. Условия, которые мы выдвигаем, справедливы, основаны на международном праве, и мирный договор должен быть подписан на основе этих условий. Если Армения проявит волю, то он (мирный договор – ИФ) будет подписан, если нет, то не будет подписан. Жизнь покажет, что будет дальше», - сказал президент Азербайджана.

Р.Ахмедов