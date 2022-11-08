Алиев: Азербайджан предпримет меры, если Армения не выполнит свои обязательства

Наше терпение не безгранично, и если Армения не выполнит взятые на себя обязательства, Азербайджан предпримет необходимые шаги, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«Мы выполняем все взятые на себя обязательства в заявлении от 10 ноября 2020 года. Мы выполняем их уже два года, но выполняет ли их Армения? Нет! Сразу после второй карабахской войны он (Пашинян-ИФ) просто так испугался, что выполнил эти положения и без единого выстрела нам вернули оккупированные территории Агдамского, Кельбаджарского и Лачинского районов», - сказал Алиев во вторник в Шуше, выступая перед военными.

Глава государства отметил, что после тех событий Пашинян вновь стал тянуть время.

«Еще раз хочу сказать, что это обязательство выполнено не полностью. Что армянские вооруженные силы делают в Карабахе? Наше терпение не безгранично, и хочу еще раз предупредить, что если это обязательство не будет выполнено, Азербайджан предпримет необходимые шаги», - сказал Алиев.

Относительно Зангезурского коридора, глава государства отметил, что это обязательство Армении, так как она взяла на себя ответственность.

"Два года мы не трогаем машины, идущие из Армении в Карабах и в обратном направлении по Лачинской дороге. Мы привержены своим обязательствам свободного передвижения. Армения также обязалась обеспечить дорожное сообщение между западными районами Азербайджана и Нахчыванской Автономной Республикой. Прошло два года, технико-экономического обоснования нет, нет никаких подвижек, ни железной дороги, ни автомобильной. И как долго нам ждать?», - сказал президент.

Б.Рустамбеков