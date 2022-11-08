Алиев: Армения должна знать, что игра с огнем ей обойдется дорого

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что российский миротворческий контингент находится в Карабахе временно и сроки их миссии определены трехсторонним заявлением от 10 ноября 2020 года.
«Армения не должна забывать уроки второй Карабахской войны. Они должны знать, что игра с огнем им дорого обойдется», сказал Алиев, выступая во вторник перед азербайджанскими военными по случаю Дня Победы.
По его словам, события последних двух лет, прошедших после второй Карабахской войны, показали, что Азербайджан готов отвечать на провокации Армении.
«События этого года – операции «Фаррух», «Возмездие», на азербайджано-армянской границе 13-14 сентября – все это должно стать уроком для Армении. Мы преподаем этот урок и надеемся, что, наконец, они его поймут, займутся своими внутренними делами и перестанут зариться на нашу территорию, на Карабах. Карабах – наша земля», - отметил он.
Алиев добавил, что российские миротворцы размещены в Карабахе временно, срок их миссии указан в трехстороннем заявлении лидеров Азербайджана, Армении и РФ от 10 ноября 2020 года. При этом он отметил, что если армянская сторона на кого-то рассчитывает, "то вновь столкнется с катастрофой".
Р.Ахмедов
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