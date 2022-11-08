Чавушоглу считает недостаточными действия Швеции и Финляндии по вступлению в НАТО

Усилия Финляндии и Швеции по борьбе с терроризмом до сих пор были недостаточными, и поэтому Турция отказывалась принимать их заявки на членство в НАТО, считает турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу.
"Обе страны предприняли некоторые шаги, но на данный момент трудно сказать, что они выполнили свои обязательства", - цитирует во вторник финский портал Yle опубликованный в турецкой газете Yeni Safak комментарий Чавушоглу.
Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон во вторник отправился в Турцию, чтобы встретиться с президентом страны Реджепом Тайипом Эрдоганом и обсудить вопросы членства в НАТО.
На сегодняшний день из 30 стран-членов НАТО членство Швеции и Финляндии в альянсе пока не ратифицировали Турция и Венгрия.
Турция заблокировала процесс вступления, потребовав от двух стран объявить террористическими курдские организации и выдать лиц, обвиняемых в терроризме, а также отменить запреты на поставки оружия Анкаре.
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