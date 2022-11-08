Немецкая экономика потеряет 110 млрд евро из-за роста цен на энергоносители

Рост цен на нефть и газ обойдется немецкой экономике почти в 110 млрд евро, или 3% ВВП, в период с 2021 по 2023 год, пишет MarketWatch со ссылкой на оценку мюнхенского института экономических исследований Ifo.

Увеличение цен на энергоносители было более чувствительным для экономики Германии только во время кризиса 1979-81 годов, когда оно отняло 4% от ВВП страны, сказал глава отдела прогнозов Ifo Тимо Волльмерхойзер.

Основной ущерб в размере 64 млрд евро придется на 2022 год, полагают экономисты. В 2021 году урон составил 35 млрд евро, а в 2023 году он ожидается на уровне 9 млрд евро, по оценкам Ifo.

Последствия энергетического кризиса для реальных доходов населения Германии будут ощущаться в течение нескольких лет, поскольку исключение России из числа поставщиков выльется в высокие цены на энергоносители в долгосрочной перспективе, отметил Волльмерхойзер.

ВВП Германии в третьем квартале 2022 года вырос на 0,3% по сравнению с предыдущими тремя месяцами и на 1,2% в годовом выражении, показали предварительные данные Федерального статистического агентства ФРГ (Destatis).

В текущем году немецкая экономика вырастет на 1,4%, а в следующем - сократится на 0,4%, прогнозирует министерство экономики страны. В 2024 году ожидается рост на 2,3%.