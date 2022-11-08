Азербайджан восстанавливает Карабах за счет собственных средств - Алиев

Экономика Азербайджана укрепилась, и страна живет за свой счет и ни от кого не зависит, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.
«Происходящие в разных точках мира экономические процессы, трудности и кризисы, показывают, что экономика Азербайджана является стабильной. Страна, вышедшая из такой тяжелой войны, уже два года ведет масштабные строительные работы на освобожденных землях. Финансовым источником всех этих работ является бюджет Азербайджана. За эти два года мы не получили ни одного маната помощи ни от одной страны, организации или донора. Конечно, если кто-то хочет помочь, мы не будем возражать. Но нам никто не помогает», - сказал Алиев во вторник в Шуше, выступая перед военными.
Глава государства отметил, что сильная экономика - один из главных факторов построения армии. «Мы это сделали и полностью устранили экономическую зависимость. Если бы мы были экономически зависимы, то не смогли бы успешно завершить войну», - сказал глава государства.
Б.Рустамбеков
Цены на нефть замедлили снижение
Немецкая экономика потеряет 110 млрд евро из-за роста цен на энергоносители
Турция начала частично оплату российского газа в рублях, хочет зимой начать обсуждение газового хаба
Число случаев COVID-19 в мире превысило 632,9 млн - университет Хопкинса
В Европе в этом году из-за жары скончались не менее 15 тыс. человек - ВОЗ
Генсек ООН призвал заключить пакт солидарности, чтобы предотвратить "климатический ад"
Азеришыг направит почти 3,5 млн манатов на работы в Агджабединском районе
Азеришыг направит свыше 6 млн манатов на работы в Сальянском районе
ИВ Губинского района направит около 2,5 млн манатов на благоустройство и капремонт дорог
Глава Евросовета призвал ЕС максимально диверсифицировать источники энергии
Зеленский инициирует продление действия военного положения и мобилизации
Турция старается устранить препятствия для экспорта российских удобрений и зерна - министр
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Glensol становится местным поставщиком критически важных услуг bp
Продолжается прием в Школу Розничных банкиров AccessBank
ВТБ (Азербайджан) стал официальным спонсором национальной баскетбольной лиги
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают