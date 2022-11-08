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Внутренняя политика 08.11.2022 16:46

Азербайджан восстанавливает Карабах за счет собственных средств - Алиев

Экономика Азербайджана укрепилась, и страна живет за свой счет и ни от кого не зависит, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«Происходящие в разных точках мира экономические процессы, трудности и кризисы, показывают, что экономика Азербайджана является стабильной. Страна, вышедшая из такой тяжелой войны, уже два года ведет масштабные строительные работы на освобожденных землях. Финансовым источником всех этих работ является бюджет Азербайджана. За эти два года мы не получили ни одного маната помощи ни от одной страны, организации или донора. Конечно, если кто-то хочет помочь, мы не будем возражать. Но нам никто не помогает», - сказал Алиев во вторник в Шуше, выступая перед военными.

Глава государства отметил, что сильная экономика - один из главных факторов построения армии. «Мы это сделали и полностью устранили экономическую зависимость. Если бы мы были экономически зависимы, то не смогли бы успешно завершить войну», - сказал глава государства.

Б.Рустамбеков

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Тэги: АЛИЕВ, ЭКОНОМИКА


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