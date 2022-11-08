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Дальнее зарубежье 08.11.2022 17:57

Зеленский инициирует продление действия военного положения и мобилизации

Президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде законопроекты об утверждении его указов о продлении сроков действия военного положения и проведения всеобщей мобилизации, сообщили во вторник украинские СМИ со ссылкой на сайт парламента.

Тексты законопроектов пока не обнародованы.

Зеленский подписал указы "О введении военного положения в Украине" и "О всеобщей мобилизации" 24 февраля, в тот же день Верховная Рада их утвердила.

С тех пор президент Украины три раза продлевал военное положение и сроки мобилизации, парламент утверждал соответствующие указы. Предыдущий раз эти сроки были продлены 15 августа на 90 суток, до 23 ноября.

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Тэги: УКРАИНА, ПРЕЗИДЕНТ, ЗАКОНОПРОЕКТЫ


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