Зеленский инициирует продление действия военного положения и мобилизации

Президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде законопроекты об утверждении его указов о продлении сроков действия военного положения и проведения всеобщей мобилизации, сообщили во вторник украинские СМИ со ссылкой на сайт парламента.
Тексты законопроектов пока не обнародованы.
Зеленский подписал указы "О введении военного положения в Украине" и "О всеобщей мобилизации" 24 февраля, в тот же день Верховная Рада их утвердила.
С тех пор президент Украины три раза продлевал военное положение и сроки мобилизации, парламент утверждал соответствующие указы. Предыдущий раз эти сроки были продлены 15 августа на 90 суток, до 23 ноября.
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