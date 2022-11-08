Глава Евросовета призвал ЕС максимально диверсифицировать источники энергии

Энергетический кризис только усилил решимость Евросоюза действовать в защиту климата, но новый геополитический контекст ставит свои условия, заявил председатель Европейского совета Шарль Мишель.
"Мы должны воспринимать реальность таковой, как она есть. А это подразумевает, что наша стратегия (энергетического) перехода должна выстраиваться в свете нового геополитического контекста", - сказал Мишель, выступая во вторник на конференции ООН по климату COP27 в Шарм-эш-Шейхе (Египет).
Он подтвердил, что инвестиции ЕС в возобновляемые источники энергии будут усилены. "Но мы должны опираться на комплекс источников энергии переходного периода. Мы должны их диверсифицировать, насколько это возможно, чтобы гарантировать безопасное снабжение, также признавая при этом, что развивающиеся страны нуждаются в газе для своего развития и (энергетического) перехода", - отметил глава Европейского совета.
При этом он заявил, что энергетический кризис только утвердил ЕС в его решимости добиваться поставленных целей в деле защиты климата.
"Мы являемся и останемся лидерами действий в защиту климата. Мы решительно настроены действовать еще активнее, защищать природу, океаны, леса (...) и биоразнообразие", - заверил Мишель.
По его словам, Евросоюз больше всех затрачивает средств на меры по защите климата. Так, в 2021 году на это было выделено более 20 млрд евро.
"Мы также активно стремимся содействовать декарбонизации мировой промышленности, создавая эффективное и плодотворное партнерство для справедливого энергетического перехода совместно со странами G7 и с развивающимися странами", - сообщил председатель Евросовета.
Мишель подчеркнул, что цели ЕС в области защиты климата остаются неизменными: углеродная нейтральность к 2050 году и нулевые выбросы парниковых газов.
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