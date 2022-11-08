Цены на нефть замедлили снижение

Цены на нефть замедлили темпы снижения в ходе торгов во вторник, несмотря на данные о росте числа заболевших коронавирусом в Китае.
Январские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures подешевели на $0,06 (0,06%) - до $97,86 за баррель.
Котировки фьючерсов на WTI на декабрь на торгах на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) к указанному времени снизились на $0,24 (0,26%) - до $91,55 за баррель.
Накануне Brent подешевела на 0,7%, WTI - на 0,9%.
В понедельник в Китае было зафиксировано более 7 тыс. новых случаев заболевания COVID-19, что является максимумом за 6 месяцев. В связи с этим Пекин подтвердил, что намерен продолжать массовые тестирования и введение локдаунов для сдерживания распространения коронавируса.
Спрос на нефть в КНР, крупнейшем импортере топлива в мире, является одним из ключевых факторов, влияющих на динамику нефтяного рынка.
"Рынок верит, что, если Китай откроет свою экономику, это резко сократит профицит нефти на рынке и окажет повышательное давление на фьючерсы", - сказал аналитик Price Futures Group Фил Флинн.
Кроме того, трейдеры ждут скорого вступления в силу частичного эмбарго на поставки российской нефти в Европу. "Многие ожидают, что в декабре начнется борьба за свободные баррели, особенно в еврозоне", - отметил Боб Ягер из Mizuho.
Участники нефтяного рынка также ждут данных о динамике потребительских цен в США, которые будут опубликованы в четверг, на фоне опасений по поводу рецессии в мировой экономике.
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