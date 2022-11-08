Украина начала сезон отбора газа из ПХГ - глава Укртрансгаза

Украина официально начала сезон отбора природного газа из своих поземных хранилищ (ПХГ), сообщил руководитель АО "Укртрансгаз" Сергей Перелома.
"Пока отбор происходит на одной подземке. Выбрали ее не случайно: это ПХГ является максимально маневренным и "гибким" при регулировании режимов. Для периода между изменениями режимов такие характеристики особенно ценны. Отбираем самотеком - это позволяет экономить газ на технические затраты", - написал он во вторник в Facebook (информационный ресурс запрещенной в РФ организации).
Перелома отметил, что начало сезона отбора из ПХГ 2022/2023 является самым поздним за последнее десятилетие. Это связано с благоприятными погодными условиями, активной закачкой газа нерезидентами в октябре и общим сокращением уровня энергопотребления НА Украине.
"Можем сказать, что система успешно прошла сезон закачки и готова к прохождению отопительного сезона. Мы понимаем, что перед нами стоят непростые вызовы и тяжелейшая зима в истории независимой Украины. Однако к работе, как всегда, готовы и сделаем все от нас зависящее, чтобы в домах, приютах, больницах, школах и садах Украины было тепло", - резюмировал он.
Как сообщалось со ссылкой на данные НАК "Нафтогаз Украины", запасы газа в ПХГ на начало ноября составили 14,7 млрд куб. м, в том числе входящим в группу "Нафтогаз" предприятиям принадлежат 11 млрд куб. м газа.
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