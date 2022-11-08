Один человек погиб при крушении вертолета под Костромой, еще четверо пострадали

Один человек погиб при падении санитарного вертолета под Костромой, сообщили "Интерфаксу" в экстренных службах.
"По предварительным данным, при крушении погиб пациент", - сказал собеседник агентства.
По его данным, четыре человека - пилоты и фельдшеры - пострадали.
Губернатор Костромской области Сергей Ситников в своем телеграм-канале написал, что вертолет выполнял полет из Шарьи по заданию санитарной авиации.
"Аварийная посадка совершена в нескольких километрах от аэропорта "Сокеркино". На место стянуты оперативные службы", - написал Ситников.
Как сообщили в пресс-службе МЧС РФ, "в ГУ МЧС России по Костромской области поступило сообщение о жесткой посадке вертолета Ми-2 в 4 км от аэропорта "Сокеркино" Костромской области. По предварительной информации на борту 5 человек". Дальнейшая информация уточняется, отметила пресс-служба.
Азербайджан восстанавливает Карабах за счет собственных средств - Алиев
Алиев: Армения должна знать, что игра с огнем ей обойдется дорого
Алиев: Азербайджан предпримет меры, если Армения не выполнит свои обязательства
США повысили прогноз добычи нефти в стране на 2022г на 80 тыс. б/с - до 11,83 млн б/с
Украина начала сезон отбора газа из ПХГ - глава Укртрансгаза
Азеришыг направит почти 3,5 млн манатов на работы в Агджабединском районе
Азеришыг направит свыше 6 млн манатов на работы в Сальянском районе
ИВ Губинского района направит около 2,5 млн манатов на благоустройство и капремонт дорог
Полиция Германии провела обыски в офисах UBS по подозрении в отмывании с "российским следом"
Зампред ЕК предсказал сохранение высокой инфляции в ЕС
Рейтинг одобрения Байдена перед промежуточными выборами упал до 39% - данные опроса
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Glensol становится местным поставщиком критически важных услуг bp
Продолжается прием в Школу Розничных банкиров AccessBank
ВТБ (Азербайджан) стал официальным спонсором национальной баскетбольной лиги
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают