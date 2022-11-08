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Происшествия 08.11.2022 19:58

Один человек погиб при крушении вертолета под Костромой, еще четверо пострадали

Один человек погиб при падении санитарного вертолета под Костромой, сообщили "Интерфаксу" в экстренных службах.

"По предварительным данным, при крушении погиб пациент", - сказал собеседник агентства.

По его данным, четыре человека - пилоты и фельдшеры - пострадали.

Губернатор Костромской области Сергей Ситников в своем телеграм-канале написал, что вертолет выполнял полет из Шарьи по заданию санитарной авиации.

"Аварийная посадка совершена в нескольких километрах от аэропорта "Сокеркино". На место стянуты оперативные службы", - написал Ситников.

Как сообщили в пресс-службе МЧС РФ, "в ГУ МЧС России по Костромской области поступило сообщение о жесткой посадке вертолета Ми-2 в 4 км от аэропорта "Сокеркино" Костромской области. По предварительной информации на борту 5 человек". Дальнейшая информация уточняется, отметила пресс-служба.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Тэги: РОССИЯ, КОСТРОМА, ВЕРТОЛЕТ, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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