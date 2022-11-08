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Дальнее зарубежье 08.11.2022 20:20

Зампред ЕК предсказал сохранение высокой инфляции в ЕС

Исполнительный заместитель председателя Еврокомиссии (ЕК) Валдис Домбровскис назвал нынешние перспективы экономического роста ЕС значительно более слабыми, чем в летнем прогнозе ЕК.

"В первой половине года мы увидели удивительно сильный рост. Ко второму кварталу все экономики зоны евро восстановились до объемов производства, существовавших до пандемии COVID-19. Но с тех пор силы, которые стимулировали это расширение, в значительной степени угасли. Единственным ярким пятном являются рынки труда ЕС, где показатели занятости остаются стабильными", - заявил зампред ЕК во вторник на пресс-конференции в Брюсселе по итогам заседания Совета ЕС по экономике и финансам.

По его словам, "берут верх потрясения" от украинского конфликта. "Перспективы экономического роста теперь выглядят значительно слабее, чем в летнем прогнозе комиссии, а инфляция будет оставаться высокой дольше", - сообщил Домбровскис.

"При наличии ряда негативных факторов и сложном геополитическом контексте одно остается ясным: ЕС необходимо срочно ускорить переход к более чистой энергии и отказу от ископаемого топлива, особенно из России", - считает зампред Еврокомиссии.

Он объяснил, что добавление глав, связанных с планом ЕС по обеспечению энергонезависимости REPowerEU, в существующие планы восстановления и устойчивости экономики станет "отличным средством профинансировать меры, направленные на решение проблем высоких цен на энергию и энергетической бедности".

"По сути, - сказал Домбровскис, - это будет означать предоставление предварительной финансовой поддержки, чтобы мы могли лучше реагировать на энергетический кризис".

Он также выразил надежду, что Европарламент утвердит свою позицию по плану REPowerEU на открывающемся в среду в Брюсселе пленарном заседании.

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Тэги: ЕС, ЭКОНОМИКА, МНЕНИЕ


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