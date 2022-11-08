Полиция Германии утром во вторник провела обыски в двух филиалах швейцарского банка UBS в связи с расследованием по делу об отмывании денег, пишет Financial Times.
Обыски прошли в офисах банка во Франкфурте и в Мюнхене, подтвердили представители прокуратуры.
"Предметом расследования являются подозрения по поводу отмывания средств бизнесменом из Российской Федерации. Расследование не направлено на указанный банк или его сотрудников", - говорится в сообщении прокуратуры Франкфурта. Сумма оценивается более чем в 10 млн евро, сказал представитель прокуратуры.
По словам немецкого чиновника, пожелавшего сохранить анонимность, речь идет об Алишере Усманове. Ранее об этом написало издание Der Spiegel.
"Мы категорически отвергаем все подозрения в отмывании средств или уклонении от уплаты налогов в отношении Алишера Усманова", - заявил представитель бизнесмена во вторник.
"Эти заявления беспочвенны, ложны и порочат его достоинство и репутацию. Господин Усманов является честным и законопослушным налогоплательщиком, который уплатил все полагающиеся налоги в России", - добавил представитель.
UBS не ответил на запрос о комментарии. Ранее банк подтвердил факт проведения обысков.
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