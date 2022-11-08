США повысили прогноз добычи нефти в стране на 2022г на 80 тыс. б/с - до 11,83 млн б/с

Минэнерго США повысило прогноз добычи нефти в стране (без учета других жидких углеводородов) на 2022 год с 11,75 млн б/с до 11,83 млн б/с, говорится в ежемесячном прогнозе управления энергетической информации Минэнерго (EIA).
Прогнозный показатель на 580 тыс. б/с превышает результат 2021 года.
При этом ведомство понизило прогноз добычи в 2023 году - на 50 тыс. б/с, до 12,31 млн б/с. Данный прогноз слегка превышает рекорд последних нескольких лет, установленный в 2019 году, - 12,3 млн б/с.
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