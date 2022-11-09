Вашингтон выступает посредником между Баку и Ереваном, не пытаясь навязать сторонам соглашение - Госдеп

США выступают в роли посредника между Азербайджаном и Арменией, не пытаясь навязать сторонам какое-либо соглашение, заявил представитель Государственного департамента Соединенных Штатов Нед Прайс.

«Мы выступаем в качестве посредника. В течение дня предоставили площадку - в данном случае Blair House - для встречи сторон (глав МИД Азербайджана и Армении 7 ноября в Вашингтоне - ИФ-Аз), как мы это сделали в Нью-Йорке несколько недель назад в конце сентября. Но это не то соглашение, которое Соединенные Штаты пытаются или стремятся заключить - или даже могут - навязать обеим сторонам. Что мы делаем, так это пытаемся предоставить площадку и возможность для двух сторон встретиться, выявить разногласия, которых много, и попытаться их преодолеть», - заявил на брифинге Прайс, слова которого приводит «Интерфакс-Азербайджан».

«Вчерашний день (7 ноября - ИФ-Аз) был положительным в том смысле, что две стороны встретились, выявили ряд разногласий. В итоге им удалось договориться о совместном заявлении. Они смогли договориться о продолжении встреч и прямого диалога и дипломатии в последующие недели. Для нас это очень важно», - добавил он.

По словам представителя Госдепа, не Вашингтону решать, как может выглядеть прочный всеобъемлющий мир между Баку и Ереваном.

«Мы не представляем им готовый документ. Мы делаем все, что в наших силах, чтобы помочь им в дипломатии, которую они сами должны будут использовать, и это мало чем отличается от нашего подхода к ряду проблем по всему миру, где мы продемонстрировали жизнеспособность и эффективность этой модели», - заявил Прайс.

Он отметил, что «тот факт, что обе стороны продолжают взаимодействовать», сам по себе является «смелым шагом» Азербайджана и Армении, о чем ранее говорил госсекретарь США Энтони Блинкен.

«На самом деле это шаг, который, как мы надеемся, в предстоящие недели позволит сторонам наращивать импульс, который они смогли сохранить после возобновления боевых действий (в сентябре 2022 года на границе Азербайджана и Армении - ИФ-Аз). Были, конечно, и неудачи. Но мы считаем, что если они продолжат идти по пути диалога и дипломатии, то смогут использовать этот импульс, укрепить доверие, и мы сделаем все возможное, чтобы поддержать эти процессы, чтобы они могли достичь всеобъемлющего и прочного мира», - заявил представитель Госдепа США.

Он оставил на усмотрение сторон вопрос о возможности заключения мирного договора до конца текущего года.

«Это решение, которое предстоит принять им. (...) Министры воспользовались возможностью, чтобы обменяться мнениями по элементам возможного мирного договора, и они признают, что есть ряд вопросов, которые необходимо решить. Но они договорились ускорить переговоры и организовать еще одну встречу в ближайшие недели. Мы сделаем все возможное для того, чтобы они смогли как можно быстрее добиться прогресса на пути к всеобъемлющему и прочному миру», - заключил Прайс.

Р.Керимов