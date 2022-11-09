Генпрокуратура РФ и Минюст Турции подписали новую программу сотрудничества на два года

Генпрокурор РФ Игорь Краснов поблагодарил главу Минюста Турции Бекира Боздага за посредничество в обеспечении международного правового сотрудничества между Россией и другими странами.

"Именно Турция стала важнейшим звеном в процедурах экстрадиции и транзитной перевозки лиц, выданных другими государствами в Россию", - сказал Краснов на встрече с Бозгадом в Анкаре.

Генпрокурор РФ и министр юстиции подписали новую двухлетнюю программу сотрудничества ведомств. По словам Краснова, одним из ее направлений является борьба с информационной преступностью, в том числе криминальным использованием криптовалют и иных виртуальных активов.

"В России наработана соответствующая судебно-следственная практика, обновляется законодательство о цифровых активах, проводится пилотирование платформы цифрового рубля Центрального банка. Нам есть, чем поделиться", - сказал Краснов.

Говоря о борьбе с киберпреступлениями, Краснов рассказал о внесенном в прошлом году в Спецкомитет ООН проекте универсальной конвенции о противодействии использованию высоких технологий в преступных целях. "Российский подход к документу предполагает криминализацию самого широкого круга деяний в этой сфере, так как подобные технологии широко применяются для продвижения экстремистских воззрений, попыток воздействия на политические режимы и умы простых людей, - заявил он.

Между тем, по его словам, западные страны "сводят понимание киберпреступности лишь к узкому кругу компьютерных преступлений, что, на наш взгляд, не отражает суть проблемы".