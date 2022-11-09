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ТЭК 09.11.2022 14:53

«Транснефть» и «ЛУКОЙЛ» договорились о диагностике трубопроводов на Каспии

АО "Транснефть-Диаскан" завершило диагностические работы на технологическом трубопроводе ПАО "ЛУКОЙЛ" на месторождении им. В.Филановского на Каспии, сообщает журнал "Трубопроводный транспорт нефти" (ТТН).

"Для сервисного предприятия "Транснефти" это первый опыт диагностики морских трубопроводов в Каспийском море. Ранее предприятие работало на оффшорных проектах в Латинской Америке, на Ближнем Востоке и в Карском море. Ожидается, что партнерство компаний на Каспии продолжится", - пишет издание.

"Участие в проекте стало для "Транснефть-Диаскан" успешным опытом работы на сложном морском трубопроводе, что открыло большие перспективы получения новых заказов. В настоящее время между ООО "ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть" и АО "Транснефть-Диаскан" заключен многолетний договор на выполнение сервисных услуг по внутритрубной диагностике морских трубопроводов", - приводит издание слова заместителя генерального директора структуры "Транснефти" Дениса Сердюкова.

"ЛУКОЙЛ" в начале года обратился в "Транснефть-Диаскан" с запросом о проведении внутритрубных диагностических работ на подводном трубопроводе на месторождении им. В.Филановского, уточняет журнал. "Было необходимо обследовать магнитными и ультразвуковыми методами участок длиной порядка 6 км с диаметром трубы 406 мм, по которой перекачивается технологическая вода с морской нефтяной платформы, что является частью технологического процесса добычи нефти", - говорится в статье.

ООО "ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть" и АО "Транснефть-Диаскан" в апреле заключили договор на реализацию проекта по внутритрубной диагностике водовода, располагающегося на глубине порядка 10 м. "Основная проблема, которая может возникнуть при пропуске дефектоскопа на глубине, - сужение трубы, что иногда происходит из-за особенностей рельефа дна или по другим причинам. После анализа технических особенностей каспийского трубопровода на производственных мощностях "Транснефть-Диаскан" в Луховицах в кратчайшие сроки была изготовлена необходимая оснастка, что позволило адаптировать диагностическое оборудование для работы в море", - сообщает ТТН.

Внутритрубная диагностика проводилась с мая по июнь.

Месторождение им. В.Филановского, открытое ЛУКОЙЛом в 2005 году, является крупнейшим в российском секторе дна Каспийского моря. С 2018 года добыча там поддерживается на проектном уровне 6 млн т нефти в год. Нефть поставляется на экспорт через систему Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). Попутный газ транспортируется на нефтегазохимический комплекс "Ставролен" для дальнейшей переработки в товарный газ и продукцию нефтехимии.

"ЛУКОЙЛ" ведет добычу нефти и газа на двух каспийских месторождениях - им. Корчагина и им. В.Филановского. Компания в 2021 году добыла на Каспии 7,3 млн тонн нефти. Третье месторождение на Каспии - им. Грайфера - планируется ввести в эксплуатацию в 2023 году (полка добычи 1,2 млн тонн нефти в год), месторождение им. Кувыкина ("полка" 4 млрд куб. метров газа в год) - в 2027 году.

АО "Транснефть-Диаскан" - крупнейший поставщик услуг по технической диагностике нефтепроводов, нефтепродуктопроводов и резервуаров. Предприятие также разрабатывает и изготавливает внутритрубные инспекционные приборы и очистное оборудование, осуществляет мониторинг технического состояния трубопроводов, проводит экспериментальные исследования и НИОКР, проводит проверку работоспособности систем автоматики и телемеханики, автоматизированных систем управления.

К настоящему времени предприятие выполнило проекты по внутритрубной диагностике более чем в десяти странах.

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Тэги: РОССИЯ, КАСПИЙ, ЛУКОЙЛ, ТРАНСНЕФТЬ


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