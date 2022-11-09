Чистая прибыль Nissan упала втрое во II финквартале

Японский автопроизводитель Nissan Motor Co. во втором финансовом квартале сократил чистую прибыль в три раза из-за списаний в связи с уходом из России.
Как сообщается в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль в июле-сентябре составила 17,36 млрд иен ($119,2 млн) по сравнению с 54,12 млрд иен годом ранее. Эксперты, опрошенные Quick, в среднем прогнозировали рост показателя до 64,68 млрд иен.
Единовременное списание из-за ухода с российского рынка составило 24,1 млрд иен.
Квартальная выручка тем временем подскочила на 30% и достигла 2,525 трлн иен, а операционная прибыль взлетела на 45% - до 91,7 млрд иен.
Nissan ухудшила прогноз продаж и теперь планирует реализовать по итогам текущего фингода 3,7 млн автомобилей против прежней оценки в 4 млн.
Тем не менее, компания улучшила прогноз годовой выручки до 10,9 трлн иен, что предусматривает рост на 29% вместо ожидавшегося ранее увеличения на 19%. Прогноз чистой прибыли составляет 155 млрд иен (снижение на 28% вместо ранее ожидавшегося падения на 30%).
По итогам фингода убыток в связи с уходом из России составит примерно в 100 млрд иен, оценивает компания.
Котировки акций Nissan по итогам торгов в среду снизились на 0,5%. Отчетность была опубликована после закрытия рынка. С начала года капитализация автопроизводителя снизилась на 11,3%, до 1,91 трлн иен, тогда как японский фондовый индекс Nikkei 225 за этот период потерял 3,7%.
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