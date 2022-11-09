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СНГ 09.11.2022 15:10

Закон о привилегиях Назарбаева и его близких утратит силу до конца 2022 года

Закон Казахстана "О первом президенте - Елбасы" утратит свою силу до конца текущего года, сообщил депутат мажилиса парламента Ерлан Саиров.

"Как мы знаем, после референдума все упоминания о заслугах (первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева - ИФ-К) были исключены из текста Конституции Казахстана, поэтому сейчас идет процедурная нормотворческая работа в комитетах. До конца года закон "О первом президенте - Елбасы" утратит свою силу путем голосования на пленарном заседании мажилиса парламента страны", - сказал Саиров в среду агентству "Интерфакс-Казахстан".

Как сообщалось, 5 июня в Казахстане состоялся республиканский референдум по поправкам в Конституцию. Предложенные поправки поддержали 77,18% избирателей, явка составила 68,05%.

Изменения в Конституцию вступили в силу 8 июня 2022 года.

Поправками исключаются положения о роли и привилегиях первого президента республики Нурсултана Назарбаева. В частности, исключено положение о праве первого президента Казахстана избираться на пост главы государства более двух раз подряд, убран пункт о том, что статус и полномочия первого президента определяются Конституцией и конституционным законом.

Исключено также упоминание о Назарбаеве как основателе независимого Казахстана, первого президента Республики Казахстан - Елбасы (Лидер нации) и о неизменности его статуса.

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Тэги: КАЗАХСТАН, ЗАКОН, НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ


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